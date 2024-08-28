На півдні Італії стався зсув грунту: двоє осіб зникли безвісти

На півдні Італії сильні дощі спричинили зсув ґрунту в провінції Казерта, внаслідок чого довелось проводити евакуацію, а рятувальники розпочали пошуки двох зниклих безвісти осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напередодні негода накрила невелике містечко Сан-Феліче-а-Канчелло, розташоване приблизно за 30 км від Неаполя, та прилеглі муніципалітети.

Рятувальники розшукують 70-річну жінку, яка пересувалась триколісним транспортним засобом разом зі своїм 40-річним сином.

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Аварійні служби знайшли понівечені уламки транспортного засобу в багнюці.

"Ми сподіваємося, що вони вистрибнули... і, можливо, десь ще живі, але з того, що кажуть мені експерти, надії небагато", – сказав місцевий мер Еміліо Нуццо.

Рятувальники зазначили, що на пошуки пари було направлено 10 пошукових загонів.

У вівторок негода вдарила і по інших частинах Італії, з сильними грозами і градом в районах Мілану і Комо, а також на узбережжі Тоскани.

Нагадаємо, минулого тижня у польському місті Замостя внаслідок рясного дощу затопило вулиці, підвали та гаражі – постраждали, серед іншого, дитячі садки та ресторани.

Перед цим після сильних злив у Варшаві затопило головні дорожні артерії та поламало дерева.