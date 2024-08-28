На півдні Італії стався зсув грунту: двоє осіб зникли безвісти
Новини — Середа, 28 серпня 2024, 10:45 —
На півдні Італії сильні дощі спричинили зсув ґрунту в провінції Казерта, внаслідок чого довелось проводити евакуацію, а рятувальники розпочали пошуки двох зниклих безвісти осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Напередодні негода накрила невелике містечко Сан-Феліче-а-Канчелло, розташоване приблизно за 30 км від Неаполя, та прилеглі муніципалітети.
Рятувальники розшукують 70-річну жінку, яка пересувалась триколісним транспортним засобом разом зі своїм 40-річним сином.
Аварійні служби знайшли понівечені уламки транспортного засобу в багнюці.
"Ми сподіваємося, що вони вистрибнули... і, можливо, десь ще живі, але з того, що кажуть мені експерти, надії небагато", – сказав місцевий мер Еміліо Нуццо.
Рятувальники зазначили, що на пошуки пари було направлено 10 пошукових загонів.
У вівторок негода вдарила і по інших частинах Італії, з сильними грозами і градом в районах Мілану і Комо, а також на узбережжі Тоскани.
Нагадаємо, минулого тижня у польському місті Замостя внаслідок рясного дощу затопило вулиці, підвали та гаражі – постраждали, серед іншого, дитячі садки та ресторани.
Перед цим після сильних злив у Варшаві затопило головні дорожні артерії та поламало дерева.