На юге Италии произошел оползень: два человека пропали без вести

На юге Италии сильные дожди вызвали оползень в провинции Казерта, в результате чего пришлось проводить эвакуацию, а спасатели начали поиски двух пропавших без вести лиц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Накануне непогода накрыла небольшой городок Сан-Феличе-а-Канчелло, расположенный примерно в 30 км от Неаполя, и прилегающие муниципалитеты.

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Спасатели разыскивают 70-летнюю женщину, которая передвигалась на трехколесном транспортном средстве вместе со своим 40-летним сыном.

Cronachedi

Аварийные службы нашли изуродованные обломки транспортного средства в грязи.

"Мы надеемся, что они выпрыгнули... и, возможно, где-то еще живы, но из того, что говорят мне эксперты, надежды немного", – сказал местный мэр Эмилио Нуццо.

Спасатели отметили, что на поиски было направлено 10 поисковых отрядов.

Во вторник непогода ударила и по другим частям Италии, с сильными грозами и градом в районах Милана и Комо, а также на побережье Тосканы.

Напомним, на прошлой неделе в польском городе Замостье в результате обильного дождя затопило улицы, подвалы и гаражи – пострадали, среди прочего, детские сады и рестораны.

Перед этим после сильных ливней в Варшаве затопило главные дорожные артерии и поломало деревья.