"Затопило за годину": Польське Замостя бореться з наслідками негоди
Новини — Четвер, 22 серпня 2024, 10:06 —
У польському місті Замостя внаслідок рясного дощу затопило вулиці, підвали та гаражі – постраждали, серед іншого, дитячі садки та ресторани.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.
В результаті негоди люблінські пожежники отримали близько 200 повідомлень про інциденти в регіоні – майже 140 з них стосувалися Замостя та його повіту. Більшість втручань були пов'язані з відкачуванням води із затоплених будинків, вулиць, підвалів, підземних гаражів.
Затопило громадські об'єкти, в тому числі два дитячі садки, школу та гуртожиток. Крім того, постраждали ресторани і меблева фабрика.
Мер Замостя Рафал Зволак зазначив, що "все Замостя було затоплене протягом однієї години".
"Навіть нові інвестиції в дороги не можуть впоратися з відведенням такої кількості води", – написав він у середу ввечері у Facebook. Місто зібрало кризовий штаб та оцінює збитки.
"На жаль, синоптики вказують, що дощі не припиняються. Я хвилююся за наші дитячі садочки та школи, які постраждали наприкінці червня", – відзначив мер Замостя.
Зволак також опублікував відео з однієї зі шкіл у Замості. На ньому видно, що вода потрапила в будівлю.
Зоопарк Замостя опублікував у соціальних мережах фотографії вольєрів поруч зі ставком і повідомив, що був змушений переселити тварин, місця проживання яких були затоплені.
Нагадаємо, напередодні після сильних злив у Варшаві затопило головні дорожні артерії та поламало дерева.
А на початку цього тижня повідомляли про затоплення кількох польських міст після рясних дощів.