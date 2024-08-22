"Затопило за годину": Польське Замостя бореться з наслідками негоди

У польському місті Замостя внаслідок рясного дощу затопило вулиці, підвали та гаражі – постраждали, серед іншого, дитячі садки та ресторани.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

В результаті негоди люблінські пожежники отримали близько 200 повідомлень про інциденти в регіоні – майже 140 з них стосувалися Замостя та його повіту. Більшість втручань були пов'язані з відкачуванням води із затоплених будинків, вулиць, підвалів, підземних гаражів.

Затопило громадські об'єкти, в тому числі два дитячі садки, школу та гуртожиток. Крім того, постраждали ресторани і меблева фабрика.

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Мер Замостя Рафал Зволак зазначив, що "все Замостя було затоплене протягом однієї години".

"Навіть нові інвестиції в дороги не можуть впоратися з відведенням такої кількості води", – написав він у середу ввечері у Facebook. Місто зібрало кризовий штаб та оцінює збитки.

"На жаль, синоптики вказують, що дощі не припиняються. Я хвилююся за наші дитячі садочки та школи, які постраждали наприкінці червня", – відзначив мер Замостя.

Зволак також опублікував відео з однієї зі шкіл у Замості. На ньому видно, що вода потрапила в будівлю.

Зоопарк Замостя опублікував у соціальних мережах фотографії вольєрів поруч зі ставком і повідомив, що був змушений переселити тварин, місця проживання яких були затоплені.

Нагадаємо, напередодні після сильних злив у Варшаві затопило головні дорожні артерії та поламало дерева.

А на початку цього тижня повідомляли про затоплення кількох польських міст після рясних дощів.