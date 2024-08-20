Рясні зливи затопили головні дорожні артерії Варшави

Після сильних злив у Варшаві затопило головні дорожні артерії та поламало дерева – рятувальні служби почали реагувати на наслідки негоди з самого ранку вівторка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Вода затопила, зокрема, проїжджі частини швидкісних автомагістралей. Траса S8 від вулиці Полчинської в напрямку Білостока, а також від Марека в напрямку Познані була закрита для руху.

Trasa S8 w Warszawie nadaje się dzisiaj do testowania łódek. Na wysokości ulicy Mickiewicza strażacy wypompowują wodę i próbują udrożnić instalacje burzową. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/tzfpcKSOhf Реклама: August 20, 2024

Як повідомила Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей (GDDKiA), на трасі S2 утворився великий розлив. Проїжджа частина в напрямку Тересполя була заблокована.

Через нічну зливу затримуються поїзди Мазовецької залізниці, зокрема, на лініях Варшава-Демблін та Варшава-Кутно.

Вода також потрапила в тунель під коліями в Прушкуві.

"Багатогодинні зливи спричинили підтоплення в кількох районах Варшави. Траса S8 або розв'язка біля аеропорту Шопена на цей момент є непроїзною. Робота Варшавського метрополітену не порушена. А наземний громадський транспорт ми координуємо з поліцією, щоб він оминав місця, недоступні через затоплення", – повідомив мер столиці Рафал Тшасковський.

За один день у Варшаві випало стільки дощу, скільки зазвичай випадає за два місяці. Пожежна команда зафіксувала понад 800 втручань.

Напередодні повідомляли про затоплення кількох польських міст після рясних дощів.

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