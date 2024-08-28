Глава МЗС Польщі про можливу перемогу Трампа: Ми просто не знаємо, що він буде робити

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи можливість перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, застеріг від "чорно-білого" сприйняття ситуації.

Заяву польського міністра наводить Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про допомогу Україні в разі перемоги Трампа, Сікорський сказав, що "це не чорно-біла картина".

"Трамп наклав санкції на "Північний потік", він дав добро на відправку перших протитанкових ракет ще до війни в Україні, тому в цих питаннях між ним і його суперниками немає чорно-білої картини", – нагадав Сікорський.

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За його словами, "ми просто не знаємо, що він (Трамп. – Ред.) буде робити".

Він також сказав, що Польща повинна співпрацювати з адміністрацією президента США незалежно від того, хто переможе на цих виборах.

"З обома партіями ми ведемо різні розмови. З демократами більше про цінності, з республіканцями – про жорсткий бізнес", – додав Сікорський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що взаємодія з Дональдом Трампом у разі його переобрання на посаду президента США буде "важкою роботою".

Зеленський раніше говорив, що Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема Республіканською партією в разі її приходу до влади.