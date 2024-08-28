Глава МИД Польши о возможной победе Трампа: Мы просто не знаем, что он будет делать

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, предостерег от "черно-белого" восприятия ситуации.

Заявление польского министра приводит Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о помощи Украине в случае победы Трампа, Сикорский сказал, что "это не черно-белая картина".

"Трамп наложил санкции на "Северный поток", он дал добро на отправку первых противотанковых ракет еще до войны в Украине, поэтому в этих вопросах между ним и его соперниками нет черно-белой картины", – напомнил Сикорский.

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По его словам, "мы просто не знаем, что он (Трамп. – Ред.) будет делать".

Он также сказал, что Польша должна сотрудничать с администрацией президента США независимо от того, кто победит на этих выборах.

"С обеими партиями мы ведем разные разговоры. С демократами больше о ценностях, с республиканцами – о жестком бизнесе", – добавил Сикорский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимодействие с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост президента США будет "тяжелой работой".

Зеленский ранее говорил, что Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, в частности Республиканской партией в случае ее прихода к власти.