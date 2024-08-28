У Нідерландах зупинили авіасполучення в аеропорту Ейндховена

В аеропорту Ейндховена в Нідерландах в середу було зупинено все авіасполучення після "значних збоїв".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Королівських військово-повітряних сил Нідерландів.

Як зазначили у нідерландських ВПС, через перебої в роботі мережі аеропорт Ейндховена не може обслуговувати повітряний рух.

"Поки що незрозуміло, коли буде усунуто неполадку. Наразі тривають роботи з пошуку рішення", – йдеться у повідомленні.

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Окремо у ВПС наголосили, що фіксують проблеми з ІТ-мережами у Міністерстві оборони. Причина поки що не відома.

Співробітники відчувають проблеми зі входом у систему, і в деяких випадках це позначається на роботі служб, оскільки неможливо додзвонитися за телефонними номерами, додали у ВПС.

Нагадаємо, минулого тижня у Фінляндії через перешкоди сигналу GPS не зміг приземлитися рейс, що летів з Гельсінкі до міста Йоенсуу.

Це вже не перший подібний інцидент у регіоні за останній час. У травні через аналогічну проблему Finnair призупиняла рейси до естонського Тарту.