В Нидерландах остановили авиасообщение в аэропорту Эйндховена

В аэропорту Эйндховена в Нидерландах в среду было остановлено все авиасообщение после "значительных сбоев".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Королевских военно-воздушных сил Нидерландов.

Как отметили в нидерландских ВВС, из-за перебоев в работе сети аэропорт Эйндховена не может обслуживать воздушное движение.

"Пока непонятно, когда будет устранена неполадка. Сейчас продолжаются работы по поиску решения", – говорится в сообщении.

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Отдельно в ВВС отметили, что фиксируют проблемы с IТ-сетями в Министерстве обороны. Причина пока не известна.

Сотрудники испытывают проблемы со входом в систему, и в некоторых случаях это сказывается на работе служб, поскольку невозможно дозвониться по телефонным номерам, добавили в ВВС.

Напомним, на прошлой неделе в Финляндии из-за помех сигнала GPS не смог приземлиться рейс, летевший из Хельсинки в город Йоэнсуу.

Это уже не первый подобный инцидент в регионе за последнее время. В мае из-за аналогичной проблемы Finnair приостанавливала рейсы в эстонский Тарту.