В Нидерландах остановили авиасообщение в аэропорту Эйндховена
В аэропорту Эйндховена в Нидерландах в среду было остановлено все авиасообщение после "значительных сбоев".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Королевских военно-воздушных сил Нидерландов.
Как отметили в нидерландских ВВС, из-за перебоев в работе сети аэропорт Эйндховена не может обслуживать воздушное движение.
"Пока непонятно, когда будет устранена неполадка. Сейчас продолжаются работы по поиску решения", – говорится в сообщении.
Отдельно в ВВС отметили, что фиксируют проблемы с IТ-сетями в Министерстве обороны. Причина пока не известна.
Сотрудники испытывают проблемы со входом в систему, и в некоторых случаях это сказывается на работе служб, поскольку невозможно дозвониться по телефонным номерам, добавили в ВВС.
Напомним, на прошлой неделе в Финляндии из-за помех сигнала GPS не смог приземлиться рейс, летевший из Хельсинки в город Йоэнсуу.
Это уже не первый подобный инцидент в регионе за последнее время. В мае из-за аналогичной проблемы Finnair приостанавливала рейсы в эстонский Тарту.