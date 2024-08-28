Судновий інженер із затонулої біля Сицилії розкішної яхти також опинився під слідством

Судновий інженер Тім Паркер Ітон став другим членом екіпажу затонулої біля берегів Сицилії яхти британського технологічного магната Майка Лінча, який потрапив під слідство італійської прокуратури.

Про це повідомило агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Інженер перебуває під слідством прокуратури італійського міста Терміні.

Він став другим членом екіпажу, який опинився під слідством після капітана яхти Джеймса Катфілда, який не визнав себе винним і відмовився відповідати на запитання прокурорів у вівторок.

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Паркер Ітон перебуває під слідством в межах розслідування кількох вбивств з необережності і спричиненні корабельної аварії через те, що він, можливо, не активував системи безпеки для закриття люків і дверей судна, що могло спричинити затоплення машинного відділення, спровокувавши відключення світла і, ймовірно, аварію яхти.

Лінч і ще шестеро людей загинули, коли яхта Bayesian під британським прапором перекинулася і затонула 19 серпня за кілька хвилин після того, як її накрив шторм під час стоянки на якорі біля північної Сицилії.

Прокурори заявили, що розслідування займе багато часу і потребуватиме вилучення уламків судна з моря. Наразі судно Bayesian лежить на правому боці на глибині близько 50 метрів.

Італійський прокурор розпочав розслідування за фактом ненавмисного вбивства британського технологічного магната Майка Лінча та ще шістьох людей.