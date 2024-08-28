Судовой инженер с затонувшей возле Сицилии роскошной яхты также оказался под следствием

Судовой инженер Тим Паркер Итон стал вторым членом экипажа затонувшей у берегов Сицилии яхты британского технологического магната Майка Линча, который попал под следствие итальянской прокуратуры.

Об этом сообщило агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Инженер находится под следствием прокуратуры итальянского города Термини.

Он стал вторым членом экипажа, который оказался под следствием после капитана яхты Джеймса Катфилда, который не признал себя виновным и отказался отвечать на вопросы прокуроров во вторник.

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Паркер Итон находится под следствием в рамках расследования нескольких убийств по неосторожности и причинении кораблекрушения из-за того, что он, возможно, не активировал системы безопасности для закрытия люков и дверей судна, что могло вызвать затопление машинного отделения, спровоцировав отключение света и, вероятно, крушение яхты.

Линч и еще шесть человек погибли, когда яхта Bayesian под британским флагом перевернулась и затонула 19 августа через несколько минут после того, как ее накрыл шторм во время стоянки на якоре у северной Сицилии.

Прокуроры заявили, что расследование займет много времени и потребует изъятия обломков судна из моря. Сейчас судно Bayesian лежит на правом боку на глубине около 50 метров.

Итальянский прокурор начал расследование по факту непредумышленного убийства британского технологического магната Майка Линча и еще шести человек.