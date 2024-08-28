На одном из КПП на границе с Польшей возможны очереди – начался ремонт

28 августа Польша начала ремонт в пункте пропуска "Медыка", который граничит с украинским КПП "Шегини", поэтому там возможно замедление движения транспорта.

Эту информацию "Европейские правде" подтвердили в Государственной пограничной службе.

Ранее сообщалось, что Польша планировала начать эти работы 26 августа. В частности, 25 августа в Государственной таможенной службе Украины заявили, что на пункте пропуска "Шегини – Медыка" на польской границе начинаются ремонтные работы, из-за чего возможны задержки в его пересечении.

"Европейская правда" обратилась к пограничникам по этому вопросу и они отметили, что это сообщение было опубликовано со ссылкой на слова польской стороны.

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28 августа украинские пограничники отметили, что в 11:00 польская сторона начала ремонтные работы в пределах пункта пропуска "Медыка".

Из-за этого может замедлиться движение грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины.

Сейчас работы проводятся на грузовом направлении и в ГПСУ призвали граждан учитывать эту информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Также до 12 сентября продолжаются ремонтные работы на пункте пропуска "Гребенне – Рава-Русская".

Ранее сообщалось, что Польше понадобился дополнительный месяц для ремонта железной дороги, который начали летом, поэтому ограничение маршрута некоторых поездов хелмского направления до станции Дорохуск продлится до 30 сентября.

Пересадка на станции Дорохуск - вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд.