Лідер німецьких ультраправих в Тюрингії відмовився від дебатів: каже, що через стан здоров’я

Лідер ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") в Тюрингії Бйорн Гьоке перед земельними виборами скасував низку заходів в межах передвиборчої кампанії через стан здоров'я.

Про це повідомив телеканал n-tv, пише "Європейська правда".

Гьоке не зможе взяти участь у телевізійних дебатах, він також скасував усі зустрічі.

Представник політика пояснив це "станом здоров’я", не надавши подробиць.

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Він не відповів на питання, пов'язано це з конкретною хворобою, чи є просто нездужанням.

Раніше Гьоке вже намагався відмовитись від участі в дебатах, посилаючись на "особисті причини".

Однак у вівторок він підтвердив свою участь і перепросив перед телеканалами за "завдані незручності".

На думку більшості спостерігачів, попередні телевізійні виступи Гьоке, наприклад, на каналі MDR, пройшли не надто вдало. Говорили, що він виглядав неврівноваженим і не дуже кмітливим.

Не виключено, що представник "АдН" не хоче більше ризикувати в передвиборчій кампанії.

Нагадаємо, минулого тижня протестувальники перешкодили виступу лідера ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") в Тюрингії Бйорна Гьоке.

Крім того, нещодавно Гьоке був вдруге визнаний винним у свідомому використанні нацистського гасла на політичному заході.

А ще раніше суд німецького міста Галле присудив Гьоке 13 тисяч євро штрафу за використання нацистського гасла у промові.