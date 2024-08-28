Лидер немецких ультраправых в Тюрингии отказался от дебатов: говорит, что из-за состояния здоровья

Лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") в Тюрингии Бьорн Хёке перед земельными выборами отменил ряд мероприятий в рамках предвыборной кампании из-за состояния здоровья.

Об этом сообщил телеканал n-tv, пишет "Европейская правда".

Гёке не сможет принять участие в телевизионных дебатах, он также отменил все встречи.

Представитель политика объяснил это "состоянием здоровья", не предоставив подробностей.

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Он не ответил на вопрос, связано ли это с конкретной болезнью или является просто недомоганием.

Ранее Хёке уже пытался отказаться от участия в дебатах, ссылаясь на "личные причины".

Однако во вторник он подтвердил свое участие и извинился перед телеканалами за "причиненные неудобства".

По мнению большинства наблюдателей, предыдущие телевизионные выступления Хёке, например, на канале MDR, прошли не слишком удачно. Говорили, что он выглядел неуравновешенным и не очень сообразительным.

Не исключено, что представитель "АдГ" не хочет больше рисковать в предвыборной кампании.

Напомним, на прошлой неделе протестующие помешали выступлению Хёке в Ене.

Кроме того, недавно Гёке был во второй раз признан виновным в сознательном использовании нацистского лозунга на политическом мероприятии.

А еще раньше суд немецкого города Галле присудил Хёке 13 тысяч евро штрафа за использование нацистского лозунга в речи.