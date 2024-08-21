Протестувальники зірвали виступ лідера німецьких ультраправих в Тюрингії

Протестувальники перешкодили виступу лідера ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") в Тюрингії Бйорна Гьоке напередодні земельних виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

За попередніми оцінками поліції, близько 2000 осіб вийшли на демонстрацію проти "АдН" в Єні. Через це запланований на вівторок виступ Бйорна Гьоке довелося скасувати.

Поліція також застосувала перцевий газ і кийки, повідомив речник поліції. Деякі демонстранти намагалися прорватися через загородження і потрапити на захід за участі Гьоке.

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Спочатку планували, що Гьоке виступить на публічній дискусії в одному з міських центрів. З міркувань безпеки, після консультацій з особистою охороною, виступ провідного кандидата від "АдН" на місцевих виборах було скасовано, повідомив речник поліції.

За даними поліції, три контрмітинги були зареєстровані заздалегідь. Однак замість зареєстрованих 1000 учасників у демонстраціях взяли участь удвічі більше людей.

Поліція повідомила про дванадцять кримінальних злочинів і один проступок, скоєні під час протестів.

Новий земельний парламент буде обраний у Тюрингії 1 вересня.

Згідно з останніми опитуваннями, "АдН" набирає близько 30% голосів виборців і, таким чином, може стати найсильнішою партією.

Державне відомство з питань захисту конституції класифікує "АдН" у Тюрингії як однозначно правоекстремістську партію.

Нагадаємо, нещодавно Гьоке був вдруге визнаний винним у свідомому використанні нацистського гасла на політичному заході.

А ще раніше суд німецького міста Галле присудив Гьоке 13 тисяч євро штрафу за використання нацистського гасла у промові.