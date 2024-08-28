Глава Ryanair призывает ограничить продажу алкоголя в аэропортах из-за пьяных инцидентов

Исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири предлагает ввести ограничения на продажу алкоголя в аэропортах, чтобы уменьшить количество случаев, когда пьяные пассажиры на борту самолета устраивают драки.

Об этом О'Лири сказал в интервью британским СМИ, в частности The Telegraph и The Independent, сообщает "Европейская правда".

По мнению руководителя Ryanair, в аэропортах нужно ограничить продажу алкоголя одному пассажиру до двух напитков, чтобы сдержать "антисоциальное поведение" и насилие во время полетов.

По его словам, на рейсах Ryanair инциденты с участием пьяных пассажиров происходят еженедельно, от чего страдают и бортпроводники. Кроме того, авиакомпаниям трудно определить, является ли человек нетрезвым, во время посадки на самолет.

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"Мы не разрешаем людям садиться за руль в нетрезвом состоянии, но продолжаем сажать их в самолеты на высоту 33 000 футов (10 тысяч метров. – Ред.)", – сказал О'Лири.

Увеличение числа пьяных инцидентов на борту самолетов глава Ryanair связывает с более долгим временем ожидания в аэропортах.

Он говорит, что проблема касается всех европейских рейсов, и особенно часто случается на рейсах на Ибицу. Поэтому, говорит О'Лири, Ryanair теперь запрещает пассажирам проносить даже бутылки с водой, потому что туда часто вливают водку.

Ryanair – один из крупнейших европейских лоукостеров, который оперирует рейсами между 37 странами. В 2023-24 финансовом году его услугами воспользовались почти 184 миллиона пассажиров.

Ранее лоукостер заявил, что сократит на 20% свой трафик в аэропорту Берлин-Бранденбург из-за одних из самых высоких в Европе сборов за расположение.