В Англии легкий самолет упал на трассу, пилот и пассажир выжили

В английском графстве Глостершир днем во вторник, 27 августа, легкомоторный самолет упал на трассу, никто не пострадал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Инцидент произошел во время полета, который организовали члены местного клуба планеристов. Самолет, в котором они сидели, упал на трассу недалеко от аэродрома.

По словам очевидца, самолет будто "заглох и нырнул носом в главную дорогу".

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На фото с места событий видно пилота и пассажира самолета, которые сидят в кабине после аварийной посадки. Одно из крыльев самолета отломилось, а обломки разбросаны по трассе.

Фото: Mila Vukelia/SWNS

Представитель клуба планеристов Крис Купер сказал The Telegraph, что расследованием катастрофы занимается британский Отдел расследований авиационных происшествий.

По его словам, пилот и пассажир самолета находятся в больнице с легкими травмами. О других пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Отметим, что аварии с участием легких самолетов время от времени случаются в разных европейских странах.

В течение августа стало известно об аварии самолета на юге Литвы, а также о падении в море частного коллекционного самолета во Франции.