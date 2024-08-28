Сан-Марино ввело чрезвычайное положение из-за дефицита воды

Государственный секретариат по вопросам труда, экологического планирования и экологического перехода европейского малого государства Сан-Марино объявил о чрезвычайном положении в сфере водоснабжения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает местный вещатель San Marino RTV.

Из-за низких осадков последних месяцев и недавнего повышения температуры в Сан-Марино резко увеличился спрос на питьевую воду среди населения, который власти не могут удовлетворить имеющимися ресурсами.

В связи с этим местные власти объявили чрезвычайное положение в сфере водоснабжения, которое накладывает ряд запретов.

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Среди прочего, жителям Сан-Марино запрещено поливать газоны, огороды и сады, мыть дворы, лестницы и частные дороги, наполнять бассейны, заливать воду в цистерны и колодцы, а также мыть транспортные средства (за исключением автомоек).

Нарушителям нормирования воды грозит штраф от 150 до 1000 евро для бытовых потребителей, а в других случаях наказание может достичь до 2000 евро.

Кроме того, для бытовых потребителей в Сан-Марино, которые превышают потребление лимитов воды в течение периода чрезвычайного положения, предусмотрена доплата в размере 20 евро за каждый кубический метр воды.

Сан-Марино является пятой самой маленькой страной в мире. Расположенная внутри Италии, она занимает площадь в 61 квадратный километр, а ее население насчитывает около 34 тысяч человек.

Дефицит воды затронул и другие европейские страны.

Засуха на итальянском острове Сицилия стала настолько сильной, что многие жители города Кальтаниссетта уже два месяца не имеют водоснабжения, что привело к значительным прибылям для нелегальных частных продавцов.