Лидер оппозиции Испании возмутился заявлением премьера о миграции

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время официального визита в Мавританию назвал контролируемую миграцию необходимым условием экономического роста его страны и ЕС, чем вызвал недовольство оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В рамках своей официальной поездки в Африку Санчес встретился с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газуани в Нуакшоте, где переговоры были сосредоточены на проблеме мигрантов, которые пытаются попасть в Европу из Мавритании.

Многие мигранты следуют транзитом через Испанию в другие страны ЕС, включая Францию, Германию или Скандинавские страны.

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Хотя контролируемая миграция необходима для создания "богатства, развития и процветания" в Испании и других странах ЕС, она также "предполагает определенные проблемы", заявил испанский премьер.

Он добавил, что до недавнего времени Испания также была страной мигрантов, отметив, что и Народная партия, и ультраправая партия Vox должны проявлять больше эмпатии и солидарности.

По словам Санчеса, бывшие испанские мигранты "стремились к лучшей жизни, как и те, кто сейчас идет на серьезный риск и отправляется в опасное путешествие".

В ответ лидер правой оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо раскритиковал Санчеса за то, что он якобы поощряет "эффект притяжения" путем подписания соглашений о круговой миграции с африканскими странами, которые, по мнению Народной партии, лишь поощрят больше нелегальных мигрантов приехать в Испанию.

"Безответственно поощрять эффект притяжения в условиях худшего кризиса нелегальной миграции (от которого страдает Испания)", – заявил лидер Фейхоо.

Он также обвинил Санчеса в том, что он "продвигает Испанию как пункт назначения" вместо того, чтобы ехать в Африку для "борьбы с (миграционной) мафией".

В свою очередь министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес обвинил обвинив Нуньеса Фейхоо в "открытой поддержке ксенофобских тезисов крайне правых" и присоединении к Vox "в тревожном дискурсе", который пытается разделить испанское общество.

Ранее в испанском правительстве заявили, что оппозиционные правоцентристские силы должны говорить о нелегальных мигрантах с "толикой гуманности и порядочности" и отойти от радикальной позиции ультраправых в этом остром политическом вопросе.