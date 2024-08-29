У Гамбурзі будівельний кран впав на житлові будинки

У німецькому Гамбурзі перекинувся будівельний кран висотою близько 20 м і частково впав на два сусідні житлові будинки.

Про це повідомило видання Spiegel із посиланням на дані пожежної служби, пише "Європейська правда".

За даними пожежників, постраждали поверхні дахів і цегляна кладка, а також було серйозно пошкоджено риштування на будівельному майданчику в районі Фармсен-Берне. Однак, як повідомляється, ніхто не постраждав.

Частини стелі в одному з багатоквартирних будинків довелося тимчасово підтримувати, розповіли рятувальники. Два двоквартирних будинки були закриті для мешканців на певний час.

Реклама:

За даними пожежної бригади, всі постраждалі були розміщені у родичів або друзів.

Нагадаємо, у липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.

А перед цим у місті Лозанна двоє людей загинули через обвал будівельного риштування.