В Гамбурге строительный кран упал на жилые дома
В немецком Гамбурге перевернулся строительный кран высотой около 20 м и частично упал на два соседних жилых дома.
Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на данные пожарной службы, пишет "Европейская правда".
По данным пожарных, пострадали поверхности крыш и кирпичная кладка, а также были серьезно повреждены леса на строительной площадке в районе Фармсен-Берне. Однако, как сообщается, никто не пострадал.
Части потолка в одном из многоквартирных домов пришлось временно поддерживать, рассказали спасатели. Два двухквартирных дома были закрыты для жильцов на определенное время.
По данным пожарной бригады, все пострадавшие были размещены у родственников или друзей.
Напомним, в июле в итальянском Неаполе два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.
А перед этим в городе Лозанна два человека погибли из-за обвала строительных лесов.