В Гамбурге строительный кран упал на жилые дома

В немецком Гамбурге перевернулся строительный кран высотой около 20 м и частично упал на два соседних жилых дома.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на данные пожарной службы, пишет "Европейская правда".

По данным пожарных, пострадали поверхности крыш и кирпичная кладка, а также были серьезно повреждены леса на строительной площадке в районе Фармсен-Берне. Однако, как сообщается, никто не пострадал.

Части потолка в одном из многоквартирных домов пришлось временно поддерживать, рассказали спасатели. Два двухквартирных дома были закрыты для жильцов на определенное время.

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По данным пожарной бригады, все пострадавшие были размещены у родственников или друзей.

Напомним, в июле в итальянском Неаполе два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.

А перед этим в городе Лозанна два человека погибли из-за обвала строительных лесов.