Литва обязуется закупить боеприпасы у завода Rheinmetall, который построят в стране

Литва будет обязана закупить определенное количество боеприпасов у завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который будет построен на территории страны.

Об этом сказал литовский министр обороны Лауринас Кащюнас, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, предполагаемые квоты на закупки соответствуют потребностям обороны Литвы.

Кроме того, отмечает министр, при отслеживании мировых тенденций в области и планировании дальнейшей военной поддержки Украины удобно иметь запас 155-мм артиллерийских боеприпасов.

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"Что касается обязательств, я полностью согласен, что они должны быть соразмерными, рассудительными и логичными. И я знаю цифры, которые фигурируют по Rheinmetall. Мне кажется, рассчитано полностью под наши потребности", – сказал Кащюнас.

По его словам, для литовской армии крайне важно иметь запасы 155-мм артиллерийских боеприпасов.

"В таком случае, мы все подсчитали, эту квоту, назовем ее приобретением Литвы. Она вполне адекватна нашим потребностям", – резюмировал глава Минобороны.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.