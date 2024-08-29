У Литві пояснили, чому на посаду єврокомісара не подали кандидатуру ще й жінки

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, коментуючи прохання президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн подавати на посади єврокомісарів кандидатури чоловіка і жінки, пояснила, чому її країна не зробила цього.

Заяву очільниці литовського уряду наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Шимоніте сказала, що процедура визначення кандидатури на посаду єврокомісара в Литві занадто складна, щоб номінувати ще одного претендента.

Вона заявила про необхідність змінити національну процедуру висунення кандидатів, яка є "дуже нетиповою".

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"Нам вже зараз важко висунути одного кандидата, тому що є дуже багато етапів у прийнятті рішення. Я не кажу, що було б важко висунути другого, але просто немає юридичної процедури. Тому що згідно з нашим законодавством, ми висуваємо кандидата в Єврокомісію, а не кількох кандидатів", – сказала литовська прем’єрка.

Шимоніте вважає, що висунення Литвою лише одного кандидата-чоловіка не зашкодить її шансам отримати важливий портфель.

Вона сказала, що розуміє тиск на фон дер Ляєн, який чиниться з метою створення гендерно збалансованої комісії, але в Литві ця мета "не є суто юридично здійсненною".

Минулого тижня у Литві погодили на посаду єврокомісара "друга України" Андрюса Кубілюса, проте офіційного затвердження його кандидатури ще не відбулося.

Лише Бельгія, Італія та Болгарія поки не подали свої кандидатури до крайнього терміну, встановленого на 30 серпня.

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