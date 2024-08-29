В Литве объяснили, почему на должность еврокомиссара не подали кандидатуру еще и женщины

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, комментируя просьбу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подавать на должности еврокомиссаров кандидатуры мужчины и женщины, объяснила, почему ее страна не сделала этого.

Заявление главы литовского правительства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Шимоните сказала, что процедура определения кандидатуры на должность еврокомиссара в Литве слишком сложная, чтобы номинировать еще одного претендента.

Она заявила о необходимости изменить национальную процедуру выдвижения кандидатов, которая является "очень нетипичной".

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"Нам уже сейчас трудно выдвинуть одного кандидата, потому что есть очень много этапов в принятии решения. Я не говорю, что было бы трудно выдвинуть второго, но просто нет юридической процедуры. Потому что согласно нашему законодательству, мы выдвигаем кандидата в Еврокомиссию, а не нескольких кандидатов", – сказала литовский премьер.

Шимоните считает, что выдвижение Литвой только одного кандидата-мужчины не повредит ее шансам получить важный портфель.

Она сказала, что понимает давление на фон дер Ляйен, которое оказывается с целью создания гендерно сбалансированной комиссии, но в Литве эта цель "не является чисто юридически осуществимой".

На прошлой неделе в Литве согласовали на должность еврокомиссара "друга Украины" Андрюса Кубилюса, однако официального утверждения его кандидатуры еще не произошло.

Только Бельгия, Италия и Болгария пока не подали свои кандидатуры до крайнего срока, установленного на 30 августа.

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