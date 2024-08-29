В Молдове отказали в регистрации промосковскому кандидату в президенты
Центральная избирательная комиссия Молдовы в четверг, 29 августа, отказала в регистрации инициативной группы Василе Боли, выдвинутого кандидатом в президенты от пророссийского блока "Победа".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
На заседании шесть членов молдовского ЦИК отказали в регистрации инициативной группы Боли, еще трое воздержались.
Причиной для отказа в регистрации назвали невозможность Боли позиционировать себя как независимого кандидата (именно так он хотел зарегистрироваться, хотя его выдвинул пророссийский блок "Победа").
Ранее на этом же заседании ЦИК Молдовы запросила Министерство юстиции ограничить деятельность партии "Возрождение", которая входит в блок "Победы" и членом которой является Боля, и отменила регистрацию инициативной группы другого кандидата, экс-премьера Василе Тарлева.
Сам Боля утверждал, что 25 августа покинул партию и в его инициативную группу входят только "его друзья, финны и кумовья".
Напомним, в августе в Молдове начался предвыборный период перед президентскими выборами, которые должны состояться 20 октября.
Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативные группы девяти потенциальных кандидатов на выборах президента, среди которых и действующая глава страны Майя Санду.
Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.