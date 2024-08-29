В Молдове отказали в регистрации промосковскому кандидату в президенты

Центральная избирательная комиссия Молдовы в четверг, 29 августа, отказала в регистрации инициативной группы Василе Боли, выдвинутого кандидатом в президенты от пророссийского блока "Победа".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На заседании шесть членов молдовского ЦИК отказали в регистрации инициативной группы Боли, еще трое воздержались.

Причиной для отказа в регистрации назвали невозможность Боли позиционировать себя как независимого кандидата (именно так он хотел зарегистрироваться, хотя его выдвинул пророссийский блок "Победа").

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Ранее на этом же заседании ЦИК Молдовы запросила Министерство юстиции ограничить деятельность партии "Возрождение", которая входит в блок "Победы" и членом которой является Боля, и отменила регистрацию инициативной группы другого кандидата, экс-премьера Василе Тарлева.

Сам Боля утверждал, что 25 августа покинул партию и в его инициативную группу входят только "его друзья, финны и кумовья".

Напомним, в августе в Молдове начался предвыборный период перед президентскими выборами, которые должны состояться 20 октября.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативные группы девяти потенциальных кандидатов на выборах президента, среди которых и действующая глава страны Майя Санду.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.