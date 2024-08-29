Суд Молдови відхилив скаргу проросійського блоку Шора на усунення від виборів

Вища судова палата Молдови в четвер, 29 серпня, визнав неприйнятною скаргу проросійського блоку партій "Перемога", пов'язаних із олігархом-втікачем Іланом Шором, на відмову в реєстрації на президентських виборах 20 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє IPN.

Суд у Кишиневі розглянув справу за відсутності сторін та відхилив скаргу партій, що входять до блоку "Перемога".

Центральна виборча комісія Молдови відмовила в реєстрації блоку на засіданні 7 серпня з огляду на те, що вже існує політична партія з такою ж назвою.

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Крім того, туди увійшла вже неконституційна партія "Шор", а лідера партії Ілана Шора засуджено в Молдові на 15 років. А діяльність ще однієї партії блоку, "Шанс", призупинили на три місяці через порушення у звітності.

Блок "Перемога" створили у квітні 2024 року в Москві. До нього увійшли п'ять партій, підконтрольних політику-втікачу Ілану Шору: неконституційна партія "Шор", "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" (FASM) і Victorie. Перший з'їзд блоку відбувся в Москві.

Раніше розгляд реєстрації блоку переносили через виявлені технічні помилки в документах.

Детальніше про вибори у Молдові читайте у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.