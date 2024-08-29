Суд Молдовы отклонил жалобу пророссийского блока Шора на отстранение от выборов

Высшая судебная палата Молдовы в четверг, 29 августа, признала неприемлемой жалобу пророссийского блока партий "Победа", связанных с беглым олигархом Иланом Шором, на отказ в регистрации на президентских выборах 20 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает IPN.

Суд в Кишиневе рассмотрел дело в отсутствие сторон и отклонил жалобу партий, входящих в блок "Победа".

Центральная избирательная комиссия Молдовы отказала в регистрации блока на заседании 7 августа ввиду того, что уже существует политическая партия с таким же названием.

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Кроме того, туда вошла уже неконституционная партия "Шор", а лидер партии Илан Шор осужден в Молдове на 15 лет. А деятельность еще одной партии блока, "Шанс", приостановили на три месяца из-за нарушений в отчетности.

Блок "Победа" был создан в апреле 2024 года в Москве. В него вошли пять партий, подконтрольных беглому политику Илану Шору: неконституционная партия "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Альтернативная сила спасения Молдовы" (FASM) и Victorie. Первый съезд блока состоялся в Москве.

Ранее рассмотрение регистрации блока переносили из-за выявленных технических ошибок в документах.

Подробнее о выборах в Молдове читайте в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.