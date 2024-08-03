Дуда опроверг слухи о помиловании агента ГРУ, выданного России

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал большой обмен заключенными между Западом и Россией, чтобы простувать сообщения, появившиеся в сети на эту тему.

Об этом Дуда написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Дуда прокомментировал появившиеся в сети сообщения о возможном акте помилования для освобождения агента ГРУ Павла Рубцова, который находился под стражей в Польше с 2022 года.

"Хочу сообщить всем заинтересованным сторонам, что в связи с операцией по обмену пленными с Россией, которую проводили власти США (при поддержке союзников, в том числе властей Польши) в Анкаре, никаких производств по выдаче акта помилования не проводилось и не проводится в канцелярии президента Республики Польша. Поэтому я однозначно отрицаю все слухи и сплетни, которые появились по этому поводу", – отметил Дуда.

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После того, как Варшава согласилась выдать России Рубцова, в Польше возникли вопросы относительно правовых оснований для его освобождения. В польском правительстве заверили, что включили Рубцова в список обмена "согласно положениям польского законодатсвта".

Напомним, Россия в рамках большого обмена со странами Запада получила агента ГРУ Рубцова, который выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса.

27 февраля 2022 года его задержали на польско-украинской границе и обвинили в шпионаже в пользу России. Среди прочего Гонсалес собирал информацию в Украине и втирался в доверие к российским оппозиционерам.

Польское правительство подверглось критике после участия в обмене пленными с Россией, поскольку польскоязычный журналист Анджей Почебут, арестованный в Беларуси, так и не был освобожден.

Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.