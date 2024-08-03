Верховний суд Чехії підтвердив вирок снайперу, який воював проти України

Верховний суд Чехії напередодні підтвердив вирок у вигляді позбавлення волі на термін 21 рік Алоїзу Полаку, який воював на Донбасі в лавах проросійських сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Як зазначено, 52-річний громадянин Чехії був засуджений заочно і перебуває в розшуку. Раніше захист вказував, що Полака, ймовірно, вже немає в живих.

Розслідуванням було встановлено, що з 2016 по 2020 рік він убив не менше ніж чотирьох військовослужбовців ЗСУ.

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Верховний суд ухвалив рішення без публічних слухань.

У грудні 2016 року Алоїз Полак виїхав з Чехії на непідконтрольну Україні частину Донбасу і брав активну участь у боях проти ЗСУ у лавах так званої "республіканської гвардії". Спочатку він служив снайпером, а пізніше став командиром взводу.

Якщо Алоїз Полак у майбутньому повернеться до Чехії, у нього буде можливість вимагати нового розгляду своєї справи. У такому разі вирок автоматично буде скасовано, і буде призначено судовий розгляд, вирок за яким не може бути суворішим за попередній.

У грудні 2023 року в Чехії Окружний суд району Прага-1 засудив Якуба Яшека до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на 2,5 року за носіння нашивки із логотипом ПВК "Вагнер".