Верховный суд Чехии подтвердил приговор снайперу, который воевал против Украины

Верховный суд Чехии накануне подтвердил приговор в виде лишения свободы на срок 21 год Алоизу Полаку, который воевал на Донбассе в рядах пророссийских сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Как указано, 52-летний гражданин Чехии был осужден заочно и находится в розыске. Ранее защита указывала, что Полака, вероятно, уже нет в живых.

Расследованием было установлено, что с 2016 по 2020 год он убил не менее четырех военнослужащих ВСУ.

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Верховный суд принял решение без публичных слушаний.

В декабре 2016 года Алоиз Полак выехал из Чехии на неподконтрольную Украине часть Донбасса и принимал активное участие в боях против ВСУ в рядах так называемой "республиканской гвардии". Сначала он служил снайпером, а позже стал командиром взвода.

Если Алоиз Полак в будущем вернется в Чехию, у него будет возможность требовать нового рассмотрения своего дела. В таком случае приговор автоматически будет отменен, и будет назначено судебное разбирательство, приговор по которому не может быть строже предыдущего.

В декабре 2023 года в Чехии Окружной суд района Прага-1 приговорил Якуба Яшека к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой на 2,5 года за ношение нашивки с логотипом ЧВК "Вагнер".