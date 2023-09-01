У Празі засудили до 21 року громадянина Чехії, який воював проти України

Суд у Празі засудив до 21 року ув’язнення чеського громадянина, який воював проти України на боці російських бойовиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny.

Уродженець міста Брно у лавах бойовиків був снайпером і вбив щонайменше чотирьох українських військовослужбовців.

Прокурор просив для нього 25 років в’язниці. Однак адвокат припустив, що обвинувачений вже може бути мертвим.

Празький міський суд розглянув справу втретє за відсутності обвинуваченого.

Він знову визнав чоловіка винним у терористичному нападі та участі в терористичній групі. На попередніх судових процесах він був засуджений до 20 років ув'язнення, але тоді загибель людей не була частиною обвинувального вироку. Він базувався переважно на постах чоловіка у Facebook. На думку суду, це не було достатнім доказом. Лише зараз обвинувачення було підкріплене висновком військової експертизи.

Прокурор вказав, що обвинувачений у 2016 році виїхав на підконтрольну бойовикам так званої "ДНР" територію України.

Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ у лавах так званої "Республіканської гвардії" спочатку як снайпер, а згодом – як командир взводу.

Обвинувачений був дуже активним у Facebook, але з квітня минулого року нічого не писав у соцмережі, через що адвокат й зробив висновок, що того вже немає в живих.

Однак у суді був представлений експертний висновок, згідно з яким обвинувачений на початку літа все ще перебував на окупованих територіях України і брав участь у бойових діях.

Якщо вирок стане остаточним і чоловік повернеться до Чехії у майбутньому, він зможе вимагати повторного розгляду своєї справи.

Раніше повідомлялося, що у Чехії поліція затримала та вже допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок.

На початку серпня стало відомо, що чеська поліція переслідує громадянина Російської Федерації за порушення санкцій Євросоюзу у 2015 році.