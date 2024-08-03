Кіпр готовий допомогти з евакуацією у разі розширення конфлікту на Близькому Сході

У Кіпрі заявляють про готовність допомогти з евакуацією громадян, якщо війна між Ізраїлем і ХАМАС пошириться на інші країни Близького Сходу.

Про це сказав міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос, якого цитує Kathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що відповідні служби були мобілізовані в рамках довгострокового плану дій з евакуації під назвою ESTIA.

Він сказав, що існує "серйозна небезпека" подальшого розширення конфлікту, що вплине на весь регіон.

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Комбос зазначив, що роль Кіпру полягає в тому, щоб "діяти як міст безпеки" в регіоні в разі масової евакуації громадян третіх країн з Близького Сходу.

Нагадаємо, США вирішили відправити авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід, де очікують на відплату Ірану за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС в Тегерані на початку цього тижня.

Раніше високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.