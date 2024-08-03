Кипр готов помочь с эвакуацией в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке

В Кипре заявляют о готовности помочь с эвакуацией граждан, если война между Израилем и ХАМАС распространится на другие страны Ближнего Востока.

Об этом сказал министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос, которого цитирует Kathimerini, сообщает "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что соответствующие службы были мобилизованы в рамках долгосрочного плана действий по эвакуации под названием ESTIA.

Он сказал, что существует "серьезная опасность" дальнейшего расширения конфликта, что повлияет на весь регион.

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Комбос отметил, что роль Кипра заключается в том, чтобы "действовать как мост безопасности" в регионе в случае массовой эвакуации граждан третьих стран с Ближнего Востока.

Напомним, США решили отправить авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток, где ожидают возмездия Ирана за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС в Тегеране в начале этой недели.

Ранее высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.