МЗС Литви рекомендувало громадянам залишити Ізраїль

У Міністерстві закордонних справ Литви закликали громадян країни залишити Ізраїль через зростання напруженості на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповідній заяві литовського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС зазначили, що у зв'язку зі складною і непередбачуваною ситуацією та зростанням напруженості на Близькому Сході, все більше рейсів до Ізраїлю скасовуються або тимчасово призупиняються, що зменшує доступність комерційних рейсів з Ізраїлю.

"Ми рекомендуємо вам оцінити необхідність поїздки до Ізраїлю, а громадянам Литовської Республіки, які наразі перебувають тут і бажають залишити країну, рекомендуємо зробити це якнайшвидше", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, США вирішили відправити авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід, де очікують на відплату Ірану за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС в Тегерані на початку цього тижня.

Раніше високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.