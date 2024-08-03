МИД Литвы рекомендовал гражданам покинуть Израиль

В Министерстве иностранных дел Литвы призвали граждан страны покинуть Израиль из-за роста напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в соответствующем заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в связи со сложной и непредсказуемой ситуацией и ростом напряженности на Ближнем Востоке, все больше рейсов в Израиль отменяются или временно приостанавливаются, что уменьшает доступность коммерческих рейсов из Израиля.

"Мы рекомендуем вам оценить необходимость поездки в Израиль, а гражданам Литовской Республики, которые сейчас находятся здесь и желают покинуть страну, рекомендуем сделать это как можно быстрее", – говорится в сообщении.

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Напомним, США решили отправить авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток, где ожидают возмездия Ирана за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС в Тегеране в начале этой недели.

Ранее высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.