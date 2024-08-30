Пентагон забезпечуватиме захист кандидатів у президенти США

Пентагон збирається долучитися до захисту кандидатів на президентських виборах у США, щоб допомогти Секретній службі, яка відповідає за охорону вищих політичних діячів.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, американське оборонне відомство отримало запит від Міністерства внутрішньої безпеки на допомогу в наданні додаткового захисту основних кандидатів у президенти та віцепрезиденти.

Глава Пентагону Ллойд Остін схвалив цей запит і доручив командувачу Північного командування Збройних сил США спланувати, забезпечити і надати посилену підтримку Секретній службі США в різних місцях по всій території країни під час виборчої кампанії.

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"Міністерство оборони забезпечить охорону, яка триватиме до виборів 5 листопада 2024 року і, як очікується, продовжить надавати підтримку обраному президенту та обраному віцепрезиденту до інавгурації 20 січня 2025 року", – зазначила представниця Пентагону.

Як відомо, у липні під час передвиборчого заходу стався замах на кандидата-республіканця Дональда Трампа. Куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці вбили агенти Секретної служби.

Секретна служба США взяла на себе відповідальність за прогалини в системі безпеки, які зробили замах на Трампа можливим. Її директорка Кімберлі Чітл пішла у відставку.

Частину співробітників Секретної служби з охорони Джо Байдена перевели захищати Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.