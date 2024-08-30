Нападнику на "подругу Путіна" у Німеччині загрожують два звинувачення
У Німеччині нападнику, який розпилив рожеву фарбу на політикиню Сару Вагенкнехт під час її передвиборчої події в Ерфурті у Тюрингії, загрожують два звинувачення.
Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".
У поліції повідомили, що нападник, який розпилив фарбу на сцену з політикинею, під арештом, йому загрожують два звинувачення. Мотиви його дій поки не розкривають.
Місцевий речник політсили Вагенкнехт BSW сказав, що фарба зачепила політикиню і влучила в обличчя, шию та верхню половину тіла. Нападник використав для розпилення розчину великий медичний шприц, фарба виявилась дуже стійкою.
Вагенкнехт після інциденту додатково написала у соцмережах, зазначивши, що з нею все добре і повторила, що її "не вийде залякати".
Нагадаємо, Вагенкнехт вийшла з лав "Лівих" і заснувала власну партію BSW на початку року.
Нещодавно вона закликала вилучити всі кошти на постачання зброї Україні з федерального бюджету на 2025 рік.
Також Вагенкнехт збирається домагатися зняття ембарго на російську нафту і закликає розслідувати роль чинного німецького уряду у вибухах на "Північному потоці".