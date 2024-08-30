Нападавшему на "подругу Путина" в Германии грозят два обвинения

В Германии мужчине, который распылил розовую краску на политика Сару Вагенкнехт во время ее предвыборного события в Эрфурте в Тюрингии, грозят два обвинения.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что нападавший, который распылил краску на сцену с политиком, под арестом, ему грозят два обвинения. Мотивы его действий пока не раскрывают.

AFP

Местный представитель политсилы Вагенкнехт BSW сказал, что краска задела Вагенкнехт и попала ей на лицо, шею и верхнюю половину тела. Нападавший использовал для распыления раствора большой медицинский шприц, краска оказалась очень стойкой.

Реклама:

Вагенкнехт после инцидента дополнительно написала в соцсетях, отметив, что с ней все хорошо, и повторила, что ее "не получится запугать".

Напомним, Вагенкнехт вышла из рядов "Левых" и основала собственную партию BSW в начале года.

Недавно она призвала изъять все средства на поставки оружия Украине из федерального бюджета на 2025 год.

Также Вагенкнехт собирается добиваться снятия эмбарго на российскую нефть и призывает расследовать роль действующего немецкого правительства во взрывах на "Северном потоке".