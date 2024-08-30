Посол ЄС розповіла, чому наступ ЗСУ на Курщині є дуже успішним рішенням

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова застерігає західних експертів від критики дій ЗСУ в Курській області.

Про це вона заявила у виступі на конференції у Празі, повідомляє "Європейська правда".

Представниця ЄС зазначила, що в Україні, де вона була останніми днями, ставлення до подій на Курщині принципово відрізняється від того, що часом доводиться чути на Заході.

"Можливо, для військових експертів, які є у цій кімнаті, наступ ЗСУ на Курщині видається не таким переконливим. Але це була надзвичайно важливо для українців. Не тільки для зміни наративів. Моральний поштовх був надзвичайним", – пояснила вона.

Реклама:

Катаріна Матернова наголосила, що вже зараз наступ ЗСУ на російській території приніс відчутні результати.

"Тобто ми маємо зміну наративів на Заході щодо війни, маємо зростання морального духу, і до того ж українці отримали сотні російських військовополонених, яких вони можуть обміняти на полонених українців", – пояснила вона.

"Це змінило динаміку війни, попри те, що ми маємо просування росіян на сході України", – додала посол, посилаючись на російську перевагу під Покровськом.

Раніше посол України у Німеччині пояснив, що операція ЗСУ на Курщині стерла багато червоних ліній, які досі існували для західних політиків. Читайте також статтю про зміни наративів у ЄС через Курщині.

Утім, не всі у Європі підтримують це просування. Детальніше читайте у статті "Покарання за Курськ: як Італія перетворюється на проблему України".