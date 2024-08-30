Посол ЕС рассказала, почему наступление ВСУ на Курщине – очень успешное решение

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова предостерегает западных экспертов от критики действий ВСУ в Курской области.

Об этом она заявила в выступлении на конференции в Праге, сообщает "Европейская правда".

Представительница ЕС отметила, что в Украине, где она была в последние дни, отношение к событиям в Курской области принципиально отличается от того, что порой приходится слышать на Западе.

"Возможно, для военных экспертов, которые есть в этой комнате, наступление ВСУ на Курщине кажется не таким убедительным. Но это было чрезвычайно важно для украинцев. Не только для изменения нарративов. Моральный толчок был чрезвычайным", – пояснила она.

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Катарина Матернова отметила, что уже сейчас наступление ВСУ на российской территории принесло ощутимые результаты.

"То есть мы имеем изменение нарративов на Западе относительно войны, имеем рост морального духа, и к тому же украинцы получили сотни российских военнопленных, которых они могут обменять на пленных украинцев", – пояснила она.

"Это изменило динамику войны, несмотря на то, что мы имеем продвижение россиян на востоке Украины", – добавила посол, ссылаясь на российское преимущество под Покровском.

Ранее посол Украины в Германии объяснил, что операция ВСУ на Курщине стерла много красных линий, которые до сих пор существовали для западных политиков. Читайте также статью об изменениях нарративов в ЕС из-за Курщины.

Впрочем, не все в Европе поддерживают это продвижение. Подробнее читайте в статье "Наказание за Курск: как Италия превращается в проблему Украины".