Лідера опозиції ФРН розкритикували за політ на винищувачі над Балтикою державним коштом

У Лівій партії Німеччини розкритикували голову найбільшої опозиційної партії Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца за політ на винищувачі над Балтійським морем у червні.

Депутатка від Лівої партії Корнелія Мерінг присвятила цьому свій запит до уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Голова ХДС Фрідріх Мерц провів лише вісім хвилин над Балтійським морем під час свого тренувального польоту на винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter. Відповіди в уряді на запит.

Лідер ХДС публічно виправдовував свій червневий політ, який обійшовся в добрі 111 тисяч євро, тим, що хотів "побачити повітряний простір над Балтійським морем, який на даний момент є одним з найбільш небезпечних повітряних просторів під час всього конфлікту в Європі". На додаток до восьми хвилин над водою, Мерц також провів 43 хвилини над землею.

Реклама:

"Пояснення Мерца про нібито необхідність польоту на винищувачі – це димова завіса", – критикує Мерінг. Вона звинувачує лідера ХДС у "піар-шоу за державний кошт".

За її словами, штаб-квартира ХДС повинна заплатити "за рекламний захід для свого партійного лідера до останнього цента". Крім того, практика спільних польотів має бути припинена взагалі.

У квітні генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Німеччини вперше політав на винищувачі Eurofighter.

Перед цим голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен політала на винищувачі F-16.