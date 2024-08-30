Лидера оппозиции ФРГ раскритиковали за полет на истребителе над Балтикой за государственный счет

В Левой партии Германии раскритиковали председателя крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридриха Мерца за полет на истребителе над Балтийским морем в июне.

Депутат от Левой партии Корнелия Меринг посвятила этому свой запрос к правительству, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Председатель ХДС Фридрих Мерц провел всего восемь минут над Балтийским морем во время своего тренировочного полета на истребителе ВВС Германии Eurofighter. Ответы в правительстве на запрос.

Лидер ХДС публично оправдывал свой июньский полет, который обошелся в добрые 111 тысяч евро, тем, что хотел "увидеть воздушное пространство над Балтийским морем, которое на данный момент является одним из самых опасных воздушных пространств во время всего конфликта в Европе". В дополнение к восьми минутам над водой, Мерц также провел 43 минуты над землей.

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"Объяснение Мерца о якобы необходимости полета на истребителе – это дымовая завеса", – критикует Меринг. Она обвиняет лидера ХДС в "пиар-шоу за государственный счет".

По ее словам, штаб-квартира ХДС должна заплатить "за рекламное мероприятие для своего партийного лидера до последнего цента". Кроме того, практика совместных полетов должна быть прекращена вообще.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию впервые полетал на истребителе Eurofighter.

Перед этим глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен полетала на истребителе F-16.