Уряд Румунії подав парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot

Міністерство національної оборони Румунії подало до парламенту законопроєкт, який передбачає передання Україні румунського зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації румунської служби "Радіо Свобода".

У законопроєкті румунське Міноборони заявляє, що поставить Україні систему Patriot найсучаснішої конфігурації, яку отримало від США. Румунія має отримати всього сім систем, із них чотири вже в країні, причому дві вже введені в експлуатацію.

Для юридичного оформлення такої передачі пропонується змінити закон від 2017 року, за яким Румунія купила у США сім комплексів Patriot на суму майже 4 мільярди доларів.

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Там також вказано, що натомість Бухарест отримає нову систему ППО за кошти партнерів, водночас парламент має схвалити додаткові витрати на збори та комісії в розмірі приблизно 60 мільйонів доларів.

Законопроєкт не встановлює точної дати передання Україні ЗРК Patriot, але вказує, що це має статись "якнайшвидше". Розгляд документа почнеться на осінній сесії парламенту, яка стартує 2 вересня.

Нагадаємо, Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot ще в червні.

Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.