Правительство Румынии подало парламенту законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

Министерство национальной обороны Румынии подало в парламент законопроект, предусматривающий передачу Украине румынского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации румынской службы "Радио Свобода".

В законопроекте румынское Минобороны заявляет, что поставит Украине систему Patriot современной конфигурации, которую получило от США. Румыния должна получить всего семь систем, из них четыре уже в стране, причем две уже введены в эксплуатацию.

Для юридического оформления такой передачи предлагается изменить закон от 2017 года, по которому Румыния купила у США семь комплексов Patriot на сумму почти 4 миллиарда долларов.

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Там также указано, что взамен Бухарест получит новую систему ПВО за средства партнеров, в то же время парламент должен одобрить дополнительные расходы на сборы и комиссии в размере примерно 60 миллионов долларов.

Законопроект не устанавливает точной даты передачи Украине ЗРК Patriot, но указывает, что это должно произойти "как можно быстрее". Рассмотрение документа начнется на осенней сессии парламента, которая стартует 2 сентября.

Напомним, Румыния решила передать Украине свою систему Patriot еще в июне.

Всего союзники Киева в НАТО пообещали семь систем противовоздушной обороны, но накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.