Ірландія готується посилити боротьбу з курінням і вейпінгом

Міністерство охорони здоров’я Ірландії підготувало пропозиції більш жорстких правил регулювання продажу та вживання тютюну та вейпу після громадських консультацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Громадські консультації в Ірландії стосовно "подальшого регулювання тютюну та продуктів для вдихання нікотину" тривали з листопада по січень. Загалом у них узяли участь майже 16 тисяч людей, з них 90% – курці.

Представник Міністерства охорони здоров'я Ірландії повідомив Euractiv, що під час консультацій також обговорювалися питання збуту сигарет і вейпів, поширення обмежень на вейпінг, куріння на відкритих майданчиках і підвищення віку продажу тютюнових виробів.

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Голова ірландського МОЗ Стівен Доннеллі анонсував, що нові правила будуть регулювати рекламу вейпів у магазинах, паковання та зовнішній вигляд відповідних продуктів, а також смаки рідин для вейпів.

"Я також забороню одноразові вейпи, які шкодять здоров'ю нашої молоді та навколишньому середовищу", – додав міністр.

Доннеллі нагадав, що минулого року в Ірландії вже ухвалили закон, який передбачає заборону продажу вейпів людям до 18 років та запровадження нової системи ліцензування цих товарів.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я Чехії готує проєкт закону, який у разі ухвалення означатиме заборону електронних сигарет з наступного року.

А Велика Британія розглядає можливість запровадження більш суворих правил щодо куріння на вулиці, щоб спробувати зняти тиск з Національної служби охорони здоров'я.