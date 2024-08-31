Ирландия готовится ужесточить борьбу с курением и вейпингом

Министерство здравоохранения Ирландии подготовило предложения более жестких правил регулирования продажи и употребления табака и вейпа после общественных консультаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Общественные консультации в Ирландии относительно "дальнейшего регулирования табака и продуктов для вдыхания никотина" продолжались с ноября по январь. Всего в них приняли участие почти 16 тысяч человек, из них 90% – курильщики.

Представитель Министерства здравоохранения Ирландии сообщил Euractiv, что во время консультаций также обсуждались вопросы сбыта сигарет и вейпов, распространение ограничений на вейпинг, курение на открытых площадках и повышение возраста продажи табачных изделий.

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Глава ирландского Минздрава Стивен Доннелли анонсировал, что новые правила будут регулировать рекламу вейпов в магазинах, упаковку и внешний вид соответствующих продуктов, а также вкусы жидкостей для вейпов.

"Я также запрещу одноразовые вейпы, которые вредят здоровью нашей молодежи и окружающей среде", – добавил министр.

Доннелли напомнил, что в прошлом году в Ирландии уже приняли закон, который предусматривает запрет продажи вейпов людям до 18 лет и введение новой системы лицензирования этих товаров.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Чехии готовит проект закона, который в случае принятия будет означать запрет электронных сигарет со следующего года.

А Великобритания рассматривает возможность введения более строгих правил относительно курения на улице, чтобы попытаться снять давление с Национальной службы здравоохранения.