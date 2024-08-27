В уряді Чехії готують заборону електронних сигарет з наступного року

Міністерство охорони здоров’я Чехії готує проєкт закону, який у разі ухвалення означатиме заборону електронних сигарет з наступного року.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

МОЗ Чехії пояснює ініціативу заборонити вейпи тим, що це в інтересах громадського здоров’я.

"Спостерігається дуже велике зростання кількості споживачів електронних сигарет серед неповнолітніх та молоді, у деяких країнах ця цифра перевищує чисельність споживачів серед дорослих", – зазначив речник відомства Ян Режабек.

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У міністерстві також посилаються на дослідження про те, що молоді люди, які почали палити з вейпів, з утричі вищою ймовірністю будуть палити традиційні цигарки у майбутньому.

Загальнонаціональне дослідження щодо споживання алкоголю і тютюнових виробів у Чехії в 2023 році засвідчило, що найбільшу частку споживачів електронних сигарет складає молодь 15-24 років – це майже третина від усіх, а два роки тому ця вікова група становила 25%.

Критики ініціативи наполягають, що у відомстві недостатньо дослідили вплив електронних сигарет на здоров’я, які все ж менш шкідливі, і ефектом може виявитися лише те, що користувачі вейпів перейдуть на традиційні тютюнові вироби, а також з’явиться чорний ринок електронних сигарет.

Замість тотальної заборони міністерству радять посилити покарання за продаж електронних сигарет неповнолітнім і встановити обмеження на дизайн виробів, щоб вони були менш візуально привабливими.

Паління традиційних тютюнових виробів вважають причиною до 15 тисяч передчасних смертей у Чехії щорічно.

Подібні ініціативи останнім часом озвучували і в інших європейських країнах, у тому числі Британії та Франції.

Румунський парламент 18 червня остаточно ухвалив закон про заборону реклами електронних сигарет, зокрема вейпів та пристроїв для нагрівання тютюну, а також нікотинових пакетиків для перорального використання (паучів).

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