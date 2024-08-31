Французькі ультраліві запустили процедуру імпічменту Макрона

Депутати ультралівої партії "Нескорена Франція" підготували резолюцію про оголошення імпічменту президенту Емманюелю Макрону, якого звинуватили в "узурпації" влади через відмову призначити прем’єром кандидатку від блоку лівих партій Люсі Касте.

Про це повідомила в суботу, 31 серпня, голова фракції "Нескореної Франції" в Національній асамблеї (нижній палаті парламенту) Матильда Пано, пише "Європейська правда".

За словами Пано, в суботу подання щодо резолюції про початок процедури імпічменту президента Франції розіслали депутатам Нацасамблеї для підписання.

"Макрон відмовляється підкоритися волевиявленню народу, тому ми повинні його усунути!" – додала вона на платформі X (Twitter).

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У поданні стверджується, що відмова президента призначити головою уряду Люсі Касте висунуту блоком лівих партій "Новий народний фронт", куди входить і "Нескорена Франція", є "серйозним порушенням обов'язку поважати волю, виражену загальним голосуванням".

"Стаття 8 Конституції не говорить про те, що Президент "обирає прем'єр-міністра, який йому подобається". У ній просто сказано, що Президент Республіки "призначає Прем'єр-міністра", – зазначається там.

Процедура усунення глави держави з посади регулюється статтею 68 Конституції є довгою і складною та вимагає схвалення двох третин членів обох палат парламенту та спеціального парламентського органу – Вищого суду.

Наразі є сумніви в тому, що імпічмент Макрону вдасться оголосити, позаяк навіть у таборі лівих союзники "Нескореної Франції" його не підтримують.

Раніше ультраліві оголосили про відмову від участі в подальших консультаціях стосовно формування уряду, звинуватили Макрона у "перевороті" та анонсували протести на 7 вересня.

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