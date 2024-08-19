Французькі ліві розколились через пропозицію оголосити імпічмент Макрону

Пропозиція лідера ультралівої партії "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона оголосити імпічмент президенту Емманюелю Макрону через відмову призначати їхню кандидатку в прем’єри розколола ліву коаліцію.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

На вихідних Меланшон і впливові члени "Нескореної Франції" укотре закликали Макрона призначити кандидатку лівого блоку "Новий народний фронт" Люсі Касте прем'єр-міністеркою, від чого той раніше відмовився.

У протилежному випадку, заявили вони, парламент Франції має розпочати процедуру імпічменту президента через рішення, яке "є гідним осуду порушенням елементарних вимог президентського мандату".

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Усупереч твердженням Меланшона, процедура імпічменту має дуже мало шансів на успіх – не в останню чергу тому, що вона повинна бути схвалена двома третинами депутатів обох палат парламенту Франції.

До понеділка всі інші партії "Нового народного фронту" поспішили відкинути заклик "Нескореної Франції". Серед іншого, лідерка "Зелених" Марін Тондельє застерегла від перетворення "поліфонії лівих сил на какофонію".

"Якщо "Нескорені" не відмовляться від цієї ідеї, ми не зможемо разом піти на Єлисейські поля до президента, до імпічменту якого вони закликають", – сказала депутатка від Соціалістичної партії Елен Жеффруа.

Оточення кандидатки лівих у прем'єр-міністри Касте в коментарі Politico також дистанціювалося від погрози імпічменту Макрона, заявивши, що це була ініціатива "Нескореної Франції".

Політичні союзники Макрона, нагадаємо, запропонували створити широку коаліцію без ультралівих та ультраправих із "Національного об’єднання".

Про те, що відбувається у французькій політиці, читайте у статті Реванш Макрона: як президент Франції може отримати лояльний уряд та більшість без ультралівих.