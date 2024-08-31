Французские ультралевые запустили процедуру импичмента Макрона

Депутаты ультралевой партии "Непокоренная Франция" подготовили резолюцию об объявлении импичмента президенту Эмманюэлю Макрону, которого обвинили в "узурпации" власти из-за отказа назначить премьером кандидата от блока левых партий Люси Касте.

Об этом сообщила в субботу, 31 августа, председатель фракции "Непокоренной Франции" в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) Матильда Пано, пишет "Европейская правда".

По словам Пано, в субботу представление по резолюции о начале процедуры импичмента президента Франции разослали депутатам Нацассамблеи для подписания.

"Макрон отказывается подчиниться волеизъявлению народа, поэтому мы должны его устранить!" – добавила она на платформе X (Twitter).

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В представлении утверждается, что отказ президента назначить главой правительства Люси Касте выдвинутую блоком левых партий "Новый народный фронт", куда входит и "Непокоренная Франция", является "серьезным нарушением обязанности уважать волю, выраженную всеобщим голосованием".

"Статья 8 Конституции не говорит о том, что Президент "выбирает премьер-министра, который ему нравится". В ней просто сказано, что Президент Республики "назначает Премьер-министра", – отмечается там.

Процедура отстранения главы государства от должности регулируется статьей 68 Конституции является длинной и сложной и требует одобрения двух третей членов обеих палат парламента и специального парламентского органа – Высшего суда.

Сейчас есть сомнения в том, что импичмент Макрону удастся объявить, поскольку даже в лагере левых союзники "Непокоренной Франции" его не поддерживают.

Ранее ультралевые объявили об отказе от участия в дальнейших консультациях по формированию правительства, обвинили Макрона в "перевороте" и анонсировали протесты на 7 сентября.

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