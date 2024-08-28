Більшість французів підтримують рішення Макрона не призначати "лівого" прем’єра

У Франції більшість громадян вважають правильним рішення президента Емманюеля Макрона не призначати прем’єр-міністром Люсі Касте, висунуту лівим блоком "Новий народний фронт", який має відносну більшість у парламенті.

Про це свідчить опитування соціологічної фірми ELabe на замовлення телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Більшість опитаних французів вважають, що Макрон мав рацію, коли виключив утворення уряду на чолі з прем’єром від "Нового народного фронту". Такої думки дотримуються 56% респондентів, тоді як 43% вважають, що Макрон помилився.

До другого табору належать, серед іншого, 82% тих, хто проголосував за "Новий народний фронт" у першому турі парламентських виборів, і лише 12% тих, хто проголосував за пропрезидентський блок "Об'єднання за республіку".

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Відносна більшість французів (52%) також вважає, що рішення не призначати Люсі Касте прем'єр-міністром не є "відмовою від демократії", як це стверджують ліві. Інакшої думки 47% французів.

Водночас саме на Макрона переважна більшість респондентів (63%) покладають відповідальність за відсутність нового уряду через понад сім тижнів після парламентських виборів. "Новий народний фронт" звинувачують натомість 27%.

На початку тижня президент Франції оголосив про свою відмову призначити лівий уряд на чолі з Люсі Касте та ініціював нові консультації щодо призначення уряду.

Але ліві вже оголосили про свою відмову від участі в них, звинуватили Макрона у "перевороті" та анонсували протести на 7 вересня.

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